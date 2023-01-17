السعودية اليوم / سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يوجه بمعالجة جميع الآبار المكشوفة بمحافظة العويقيلة



العويقيلة 24 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 17 يناير 2023 م واس

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، مورد المندسة ، وذلك ضمن زيارات سموه التفقدية لمدن ومراكز وقرى محافظة العويقيلة.

ووجه سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس إبراهيم الشويمان بمعالجة جميع الآبار المكشوفة في المنطقة ووضع سياج لسلامة عابري الطرق والمتنزهين، وتركيب خزان علوي لمورد المياه وتشغيل الشيب.

والتقى سموه خلال جولته التفقدية بعدد من المواطنين.

// انتهى //

18:57ت م

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