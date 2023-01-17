السعودية اليوم / وفد من برنامج دبلوم الإعلام العسكري يزور "واس"



الرياض 24 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 17 يناير 2023 م واس

زار وفد من هيئة التدريس ودارسي برنامج "دبلوم الإعلام العسكري " الذي تنظمه كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة اليوم، المقر الرئيس لوكالة الأنباء

وتجول الوفد في مختلف إدارات "واس" وأقسامها شملت إدارة التحرير والإعلام الإلكتروني والتصوير والإنتاج التلفزيوني , مستمعًا لشرح عن آلية إعداد الأخبار ونشرها، وكيفية التعامل مع المواد الإخبارية وبثها بعدة لغات من خلال موقع "واس" ومنصات التواصل الاجتماعي.

// انتهى //

18:01ت م

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الرياض 24 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 17 يناير 2023 م واسزار وفد من هيئة التدريس ودارسي برنامج "دبلوم الإعلام العسكري " الذي تنظمه كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة اليوم، المقر الرئيس لوكالة الأنباء السعودية في الرياض, وذلك ضمن منهج البرنامج المتضمن زيارات عدد من الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة للاستفادة من الخبرات وإضافة بعدٍ معرفي يعزز المخرجات التعليمية.وتجول الوفد في مختلف إدارات "واس" وأقسامها شملت إدارة التحرير والإعلام الإلكتروني والتصوير والإنتاج التلفزيوني , مستمعًا لشرح عن آلية إعداد الأخبار ونشرها، وكيفية التعامل مع المواد الإخبارية وبثها بعدة لغات من خلال موقع "واس" ومنصات التواصل الاجتماعي.// انتهى //18:01ت م0136

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.