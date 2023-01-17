شكرا لقرائتكم خبر عن عودة كهربا.. مفاجأت بالجملة فى تشكيل الأهلى الرسمي أمام سموحة بالكأس والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، عن مفاجأت من العيار الثقيل فى تشكيل المارد الأحمر لمواجهة نظيره سموحة السكندري، فى الدور قبل النهائي من منافسات كأس مصر.

حيث شهد تشكيل الفريق عودة كهربا بشكل أساسي للمشاركة مع الأهلي، بعد غياب طويل للاعب بسبب تعرضه للإيقاف بواقع 6 شهور، ضمن أزمة هروب اللاعب من الزمالك.

ويسعي النادي الأهلى من تصحيح المسار بعد التعثر فى المباراة الماضية أمام المصري بالدوري المحلي، الشئ الذي سيصدر العديد من الضغوط للاعبي الفريق بمباراة اللاعب من أجل الصعود إلى نهائي الكأس وملاقاة بيراميدز.

و يلاقي النادي الأهلى نظيره سموحة بعد لحظات، فى المباراة التي من المقرر لها أن تقام فى تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة.



تشكيل الأهلى الرسمي أمام سموحة

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني- محمود متولي- رامي ربيعة- على معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي- أليو ديانج- محمد فخري.

خط الهجوم- حسين الشحات- محمود كهربا- أحمد عبد القادر.