شكرا لقرائتكم خدمات الملاحة الجوية تحصل على شهادة أفضل صاحب عمل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - حصلت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية على شهادة أفضل صاحب عمل من مؤسسة “Top Employer” العالمية، وسط تنافس بين عدد من الشركات المحلية والإقليمية.

ووفقًا للتصنيف تعد الملاحة الجوية السعودية من أعلى المراتب بين شركات ١٢١ دولة في ممارسات الموارد البشرية وتجارب الموظفين، وتم تصنيف الشركة واحدة من أفضل ٢٠٥٢ شركة في العالم.

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تقييم بيئة العمل

وقد مُنحت هذه الشهادة بعد قيام فريق متخصص بتقييم عدد من الأسس التي تحدد مدى نجاح بيئة العمل، وقياس مدى التزامه بالتطور والتحسين وتنفيذ المبادرات الهادفة الى خلق بيئة عمل جاذبة بالإضافة الى برامج التطور والتأكد من توفر العديد من الاستراتيجيات، مثل: إدارة الموارد البشرية، وتخطيط ومتابعة القوى العاملة لدى الشركة بما يتضمنه ذلك من آليات للتعويض والمكافأة وتطوير ثقافة العمل، وتطوير المهارات القيادية لدى الأفراد، وإدارة وتقييم الأداء.

وجاء هذا الفوز نتيجة جهد وتطوير مستمر لتوفير بيئة داعمة واحترافية لكافة الكوادر البشرية في الشركة، واعتماد العديد من النظم والبرامج التي أثبتت فعاليتها؛ مثل:

برنامج أساسيات القيادة ويتضمن:

– الخدمات الذاتية والدعم الفني.

– تنفيذ خطط استطلاع ثقافة المنظمة.

– مكتبة تدريبية إلكترونية.

برنامج سعادة الموظفين ويتضمن:

– التطور المهني والشخصي.

-صحة الموظفين.

– المشاركة الاجتماعية.

– السلامة في بيئة العمل

– التخطيط المالي.

دعم القيادة

ويأتي هذا التتويج امتدادًا للتطور الذي تشهده الشركات السعودية في ظل الدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة، ويعكس مدى حرص الشركة على التنافس المحلي والإقليمي وخلق بيئة عمل جاذبة يديرها كفاءات وطنية شابة من الجنسين.