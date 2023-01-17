شكرا لقرائتكم أمير الباحة يحث على سرعة إنجاز مشاريع الإسكان بالمنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، ضرورة سرعة إنجاز المشاريع الخاصة بالإسكان والإسكان التنموي وإيصال الخدمات كافة، التي تعد ضمن الأولويات كونها تسهم في تحقيق أفضل الخدمات للمواطنين في محافظات المنطقة كافة.

جاء ذلك خلال رئاسته لاجتماع مناقشة مشاريع الإسكان والإسكان التنموي بالمنطقة، بحضور مدير الإسكان بالباحة المهندس محمد المعاوي، ومدير إدارة الأراضي والشؤون الفنية المهندس عبدالمجيد الشطيري.

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اهتمام القيادة

ونوّه الأمير حسام بن سعود بما تُوليه القيادة الحكيمة من اهتمام وعناية بكل ما يخدم متابعات الخليج 365 من برامج الإسكان، مشيداً بما تحقق للمنطقة من مشاريع للإسكان والإسكان التنموي، لافتاً النظر إلى أن برامج الإسكان أسهمت في توفير وحدات سكنية للأسر إضافة الى دور الإسكان التنموي في خدمة الأسر المستحقة من المشمولين برعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتكامل والشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

كما شهد الاجتماع مناقشة المهام المدرجة في جدول الأعمال ومراجعة حالة المستهدفات والمشاريع إضافة إلى تأكيد سموه على إيصال الخدمات لجميع مواقع الإسكان.

يذكر أن هذا الاجتماع يأتي ضمن أعمال غرفة عمليات متابعة المشاريع بإمارة المنطقة.