شكرا لقرائتكم وزير الخارجية: المملكة تعمل على استقرار أمن الطاقة وأوبك+ واجهت تقلبات السوق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أن المملكة تعمل على استقرار أمن الطاقة، موضحًا أن أوبك + واجهت تقلبات السوق وعملت لصالح المنتجين والمستهلكين.

نمو الاقتصاد

ووفقًا لقناة “العربية”، أضاف الأمير فيصل بن فرحان في كلمته بجلسة بعنوان “إبقاء مضاءة وسط التصدع الجيوسياسي” بمنتدى دافوس الاقتصادي، أن المملكة مع التحول للطاقة النظيفة لكن هذا الأمر سيستغرق عقودًا، لافتًا إلى أن الاقتصاد السعودي سيكون الأسرع نموًا هذا العام.

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وتابع وزير الخارجية أن الحوار هو السبيل الأمثل لحل الخلافات في المنطقة، مشيرًا إلى أن المملكة لديها شراكة قوية مع الولايات المتحدة الأمريكية وهذا لا يعني الاتفاق في كل شيء، حيث نحاول إيجاد مسار للحوار مع الجميع ونركز على التنمية.