شكرا لقرائتكم خبر عن رينارد مُرشح لتدريب أحد الأندية الفرنسية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مرشح لقيادة تدريب أحد الأندية الفرنسية خلال الفترة المقبلة.

وأكدت صحيفة "ليكيب الفرنسية"، أن رينارد يحظى باهتمام مسؤولي نادي نيس، للتعاقد معه بعد إقالة السويسري، لوسيان فافر مدرب الفريق، مؤخرًا.

وأضافت: "مسؤولي نيس سيلتقون المدرب الفرنسي رينارد، في بداية الأسبوع المقبل، وينافسه أيضا مرشحان آخران، منهما دومينيكو تيديسكو، مدرب لايبزيج الألماني السابق".

وتابعت: "مالكو نيس مقتنعون بقدرات رينارد، الفائز بكأس الأمم الأفريقية مرتين مع زامبيا وكوت ديفوار، ويتحدث الفرنسية والإنجليزية، ويجيد التعامل مع وسائل الإعلام".

واختتمت: "ما يحفز نادي نيس للتعاقد مع هيرفي رينارد، أن مساعده في المنتخب السعودي، لوران بونادي، كان مدرب للفريق الرديف بنادي نيس خلال الفترة من 2015 إلى 2019، ولكن السلبية الوحيدة للمدرب، هي ضعف خبراته بالدوري الفرنسي، حيث قاد ليل فترة قصيرة في 2015".