السعودية اليوم / انطلاق أعمال ملتقى حفظ النعمة 2023 م بحائل



حائل 24 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 17 يناير 2023 م واس

انطلقت اليوم في حائل أعمال ملتقى حفظ النعمة 2023 م بعنوان " من الهدر إلى الأجر" بتنظيم من أمانة المنطقة.

وتناقش أوراق الملتقى موضوعات " دور الوحدة الإشرافية لتطوير القطاع غير الربحي في تمكين حفظ النعمة "، و " قصة نجاح لجمعية خيرات لحفظ النعمة "، و " حفظ النعمة وتقليل الهدر والفقد في الغذاء "،و" تجربة المستودع الخيري في إنشاء جمعية حفظ النعمة بالمدينة والمبادرات التطوعية "، " تطبيق جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة المكرمة ".

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13:55ت م

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