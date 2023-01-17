السعودية اليوم / إجراء أكثر من 125 ألف فحص مخبري بمستشفى تنومة العام خلال العام الماضي



أبهـا 24 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 17 يناير 2023 م واس

أجرى مستشفى تنومة العام خلال العام الماضي ٢٠٢٢م، 125416 فحصًا مخبريًا، فيما استقبلت العيادات الخارجية للمستشفى 15616 مريضًا ومراجعًا خلال الفترة نفسها.

وبينت صحة عسير أن مستشفى تنومة قام خلال العام الماضي بتنويم 610 مرضى، وصرف 76800 وصفة طبية، فيما بلغ عدد المستفيدين من خدمات قسم الأشعة 6344 مستفيدًا، إلى جانب تقديم الخدمة الطبية المنزلية لـ 135 مستفيدًا، بينما بلغ عدد المستفيدين من الخدمة الاجتماعية بالمستشفى 622 مستفيدًا، إضافةً إلى إجراء 56 عمليةً جراحيةً متنوعةً.

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13:27ت م

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