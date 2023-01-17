السعودية اليوم / استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في القدس المحتلة



القدس المحتلة 24 جمادي الآخرة 1444هـ الموافق 17 يناير 2023م واس

استشهد اليوم فلسطيني، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة حلحول بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد شاب فلسطيني، بعد إطلاق الاحتلال الإسرائيلي الرصاص عليه بشكل مباشر، مما أدى إلى استشهاده على الفور.

وذكرت أن عدد الشهداء ارتفع إلى 15 شهيدًا بالضفة الغربية منذ مطلع العام الجاري.

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13:25ت م

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