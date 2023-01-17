

الدمام 24 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 17 يناير 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه اليوم، الأمين العام للجنة السلامة المرورية بالمنطقة عبدالله الراجحي، يرافقه عدد من قيادات أمانة اللجنة، وذلك بمناسبة حصول اللجنة على الاعتراف الدولي بتطبيق مواصفة النظام الإداري (ISO Certificates) في مجال الحوكمة المؤسسية، "الآيزو" - "ISO37000--2021".

وجرى خلال اللقاء تقديم شهادة الاعتراف الدولي بتطبيق اللجنة للمواصفة لسمو أمير الشرقية، والمعتمدة من قبل «International Accreditation Forum – (IAF)» ، وتحت إشراف مكتب استشاري مختص.

وأشار الراجحي إلى أن اللجنة تحرص على تطبيق أحدث النظم الإدارية، وعلى التطوير المستمر وفق أحدث المعاير الدولية لرفع الأداء وتعزيز عمليات الحوكمة وكفاءة العاملين، مؤكداً أن اللجنة تسعى لأن تكون المنطقة الشرقية رائدة في منظومة السلامة المرورية وفقاً لتوجيهات سمو أمير الشرقية وسمو نائبه ـ حفظهم الله ـ وبتعاون كافة أعضاء اللجنة من الجهات ذات العلاقة بالمنطقة.

يُذكر أنّ المنظمة الدولية للمواصفات القياسية "ISO" تمنح شهادة الاعتماد لمعيار الحوكمة المؤسسية للجهات التي تنجح في وضع إطار متكامل وفعال يضمن الشفافية والمساءلة والامتثال للقوانين ويعزز الثقة مع الموارد البشرية والمتعاملين والمعنيين والمجتمع ككل، حيث يتم المنح عقب قيام هيئة مستقلة بإجراء التدقيق وتقييم جميع العمليات اللازمة.

// انتهى//

13:00ت م

0055





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير المنطقة الشرقية يستقبل الأمين العام للجنة السلامة المرورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.