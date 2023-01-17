السعودية اليوم / سمو أمير الشرقية يستقبل رئيس أمناء جامعة اليمامة والطالبات الفائزات بجائزتي الخطابة



الدمام 24 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 17 يناير 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية في ديوان الإمارة اليوم، رئيس مجلس الأمناء بجامعة اليمامة خالد الخضير وعدداً من قيادات الجامعة، وطالبات الجامعة بالخبر بمناسبة حصولهم على المركز الثاني في جائزتي "الخطابة البيئية" و"الزراعة الحيوانية الصناعية" التي أقيمت مؤخراً بدولة الإمارات العربية المتحدة.

واستمع سموه خلال الاستقبال إلى شرح عن الجائزتين في دورتها الـ (22) والتي شارك فيها أكثر من 60 جامعة عربية وعالمية والفرق المتنافسة التي بلغ عددها 74 في مجالات متنوعة.

وهنأ سمو أمير المنطقة الشرقية الطالبات : جواهر بوبشيت، سراء الشهري، لجين كماس، منيرة العمار، نورة العثمان بالفوز معرباً عن تمنياته لهن بالتوفيق والنجاح.

بدوره أشاد الخضير بدعم ومتابعة سمو أمير المنطقة الشرقية لأعمال ومشاريع فرع الجامعة بالمنطقة.

// انتهى //

12:55ت م

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