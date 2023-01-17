السعودية اليوم / تدخل عاجل لاستبدال صمام أورطي بآخر معدني لمريض بالقصيم



بريدة 24 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 17 يناير 2023 م واس

تمكن فريق طبي مختص في منطقة القصيم من استبدال الصمام الأورطي بآخر معدني لمريض كاد أن يفقد حياته، في عملية استغرقت 3 ساعات جراحية تكللت ولله الحمد بالنجاح.

وبين تجمع القصيم الصحي أن الفريق الطبي المختص بمركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالمنطقة أنقذ حياة مريض خمسيني بعد تعرضه لحالة فشل في عضلة القلب.

وأكد أنه بعد إجراء الفحص السريري والمخبري والإشعاعي تبين وجود بؤرة صديديّة في القلب بجوار الصمام الأورطي تسببت بحدوث تخريب للشرفة اليسرى من الصمام ثم ارتجاع شديد وحاد فيه مما تسبب في وجود التهاب بكتيري حاد، وتطلب الأمر سرعة إجراء التدخل الجراحي العاجل لمعالجة التجويف الالتهابي البكتيري باستخدام رقعة صناعيّة مع استبدال الصمام الأورطي بآخر معدني قابل للاستمرار مع المريض مدى الحياة بإذن الله، ونُقل المريض إلى أقسام التنويم لمتابعة الحالة من قبل الفرق التمريضية لحين استقرار الحالة ومغادرة المشفى بإذن الله بصحة وعافية .

وأشار أن هذه العمليات تعد من العمليّات النادرة التي تحتاج إلى فريق طبي مختص وإمكانات عالية وتجهيزات حديثة.

يذكر أن مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم استقبل العام الماضي 2022م أكثر من 52200 مريض من داخل المنطقة وخارجها بكافة الفئات العمرية، فيما تمكن المركز من إجراء 396 عملية جراحة قلب خلال الفترة نفسها .

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11:55ت م

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