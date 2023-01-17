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الخطوط السعودية للشحن تعلن توفر وظائف للعمل في جدة

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شكرا لقرائتكم الخطوط للشحن تعلن توفر وظائف للعمل في جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الخطوط السعودية للشحن (Saudia Cargo)، عبر موقع  لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عدّة تخصصات؛ للعمل في جدة، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

1- ضابط مبيعات
Sales Sr. Officer

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المؤهلات و المتطلبات:

  • درجة البكالوريوس في الأعمال التجارية أو المجالات ذات الصلة
  • خبرة لا تقل عن 3 – 5 سنوات
  • يتتبع الميزانيات ويجلب الفروق إلى انتباه كبار الزملاء أثناء العمل ضمن أنظمة الميزنة المعمول بها.
  • يُجري البحث باستخدام مصادر البيانات الأولية ويختار المعلومات ذات الصلة لتمكين تحليل الموضوعات والاتجاهات الرئيسية.
    • الاتصال بإدارات CIC و CRM لضمان حركة الشحن كما هو مخطط لها والتنسيق مع إدارات الشركة للتعامل مع أي فشل في الخدمة.
    • جمع ومراجعة وتسوية تقارير نهاية الورديات ، ثم إرسال تقارير نهاية الورديات إلى الإدارة المالية.
    • فهم طلبات العميل ثم قدم للعميل أفضل الحلول التي تلبي احتياجاته.
    • قبول الشحنة من العميل والتأكد من توفير معلومات دقيقة.
    • تسليم الشحنة والوثائق إلى قسم العمليات / المناولة الأرضية.
    • ضمان تحقيق أعلى وأفضل النتائج للمبيعات المستهدفة والمخططة في جميع خطوط الإنتاج.
    • يبيع شخصيًا منتجات وخدمات قياسية للعملاء و / أو يشرف على فريق من مستشاري المبيعات.
    • يحلل المشاكل والقضايا المحددة لإيجاد أفضل الحلول التقنية و / أو المهنية.

2- مدير الامتثال للأمن السيبراني
Cyber Security Compliance Manager

المؤهلات و المتطلبات:

  • درجة متقدمة في تكنولوجيا المعلومات
  • خبرة 5-10 سنوات من الخبرة في إدارة جهود الأمن السيبراني لمنظمة
  • فهم معايير الأمن السيبراني مثل NIST ، والتعرض المثالي لـ NCA
  • خبرة في العمل مع تقنيات الأمن السيبراني مثل Firewalls و SIEM والأنظمة الأساسية الأخرى.
  • توفير الإشراف على الامتثال والتوجيه والتوجيه اللازم للحفاظ على الامتثال المستمر للأمن السيبراني NCA لحماية أصول التوليد للحفاظ على التشغيل الموثوق للنظام الكهربائي بالجملة.
  • تطوير برنامج أمان إلكتروني يتمتع برؤية تتجاوز التوقف عند جهاز توجيه الأصول وجدار الحماية.
  • إدارة المخاطر المتزايدة من الجهات الحكومية ، تحتاج برامج الأمن السيبراني إلى التوسع إلى مستوى الأصول لدينا لتأمين أصولنا.

طريقة التقديم:

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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