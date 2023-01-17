شكرا لقرائتكم الخطوط السعودية للشحن تعلن توفر وظائف للعمل في جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الخطوط السعودية للشحن (Saudia Cargo)، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عدّة تخصصات؛ للعمل في جدة، وفقاً للتفاصيل التالية: