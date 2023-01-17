شكرا لقرائتكم توكلنا يطلق خدمة المحادثة الفورية.. 4 خطوات للتفعيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أطلق تطبيق توكلنا خدمة المحادثة الفورية التي تمكّن المستفيدين من الحصول على الإجابات المتعلقة بالأسئلة الشائعة في تطبيق “توكلنا خدمات”.

وأوضح التطبيق، في تغريدة عبر “تويتر”، أنه يمكن استخدام هذه الخدمة من خلال الخطوات التالية:

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خطوات استخدام الخدمة

– الدخول على التطبيق

– الضغط على الصور الشخصية أعلى الشاشة

– ثم اختيار أيقونة “تواصل معنا”.

– اختيار المحادثات الفورية وبعدها يمكن للفرد الاستفادة من الخدمة.