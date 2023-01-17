شكرا لقرائتكم معرض الصناعات السعودي العُماني تجربة فريدة تجمع الثقافتين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت وزارة الاستثمار، اليوم الثلاثاء، عن تجربة فريدة تجمع الثقافتين السعودية والعُمانية في معرض الصناعات السعودي العُماني.

وذكرت الاستثمار عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن المعرض سينطلق في الأول من فبراير المقبل ويستمر أربعة أيام، وذلك بقاعة أرينا للمعارض بالرياض.

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معرض الصناعات

يأتي المعرض ضمن فعاليات منتدى الاستثمار السعودي العُماني، والذي يبحث فرص التعاون والاستثمار بين البلدين في عدة قطاعات.

وينطلق المعرض بمشاركة الجهات الحكومية من البلدين وأبرز الشركات السعودية والعُمانية لعرض المنتجات والصناعات لكلا البلدين، حيث ستستعرض كل جهة وشركة خدماتها ومنتجاتها، بالإضافة إلى ورش العمل التي ستناقش مواضيع ذات أهمية بين البلدين، وسيتم استقبال الزوار في هذا المعرض ابتداءً من يوم الأربعاء حتى يوم السبت الموافق (1- 4 فبراير 2023).