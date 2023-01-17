السعودية اليوم / إنهاء معاناة مريض من قرحة منفجرة بمستشفى المذنب



بريدة 24 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 17 يناير 2023 م واس

تمكن مستشفى المذنب العام من إنهاء آلام ومعاناة مريض يبلغ من العمر 55 عامًا، حظر إلى قسم الطوارئ بالمستشفى عن طريق الهلال الأحمر وهو يشكو من أوجاع قوية وتقلصات حادة في منطقة البطن، وذلك خلال عملية جراحية استغرقت ساعة وعشر دقائق.

وبين تجمع القصيم الصحي أن المريض أجريت له الفحوصات المخبرية والأشعة المقطعية اللازمة التي بينت إصابته بقرحة منفجرة بالإثني عشر، مما استدعى وعلى الفور تنويم المريض وإدخاله إلى قسم العمليات بصورة طارئة.

ولفت التجمع إلى أن عملية استكشاف البطن أظهرت وجود ثقب منفجر في الإثني عشر، مع تجمعات لسوائل بالبطن وهو ما تسبب له بحدوث آلام حادة للمريض، فقام الفريق المعالج بعمل شفط وتنظيف للسوائل وإصلاح للثقب المنفجر، ليتم بعدها تحويل المريض من العمليات وتنويمه في القسم المختص لمتابعة حالته الصحية بشكل مؤقت تحت العلاج التحفظي إلى أن استقرت حالته وغادر المستشفى وهو بكامل صحته.

وأشارت إحصائية العمليات بمستشفى المذنب العام إلى إجراء 389 عملية جراحية خلال الربع الرابع من العام الماضي 2022م.

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12:16ت م

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