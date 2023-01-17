السعودية اليوم/ مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يقدم دورات في مجال التدريب الكتابي



الرياض 24 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 17 يناير 2023 م واس

يقدم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، بالتنسيق مع معهد الإدارة العامة، عددًا من الدورات التدريبية لمنسوبي الجهات الحكومية، ضمن المرحلة الثانية من مشروع برامج التدريب الكتابي، بدأت مطلع هذا الأسبوع.

ويسعى المجمع في مرحلته الثانية، إلى تدريب ما يزيد على 3000 موظف، من خلال 82 دورة تدريبية (حضوريًّا / عن بُعد)، في ثلاثة موضوعات هي: مهارات الكتابة الإدارية، والمهارات الرئيسة للكتابة باللغة العربية، وإدارة حسابات التواصل لدى الجهات الرسمية.

ويهدف المجمع من خلال هذا المشروع، إلى الإسهام في تعزيز استعمال اللغة العربية في الكتابة الإدارية، وتنمية المهارات اللغوية لدى الموظفين الإداريين في المؤسسات الرسمية المستفيدة، إضافة إلى تقديم خطوات تنفيذية تحفظ للعربية مكانتها الرسمية في المملكة، وتضبط الاستعمال اللغوي.

يُذكر أن المجمع قد أنجز خلال المرحلة الأولى من مشروع الدورات التدريبية في التحرير الكتابي للجهات الحكومية، 41 دورة تدريبية، استفادت منها 21 مؤسسة حكومية، وشارك فيها 1752 موظفًا.

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11:37ت م

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