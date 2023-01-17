السعودية اليوم / بدء تحكيم مشاركات جائزة الجوف للتميز والإبداع



سكاكا 24 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 17 يناير 2023 م واس

أعلنت الأمانة العامة لجائزة الجوف للتميز والإبداع التي دشنها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف رئيس مجلس أمناء الجائزة, عن إغلاق المشاركة والبدء بتحكيم المشاركات التي بلغت أكثر من 300 مشاركة لمختلف الفئات والمسارات التخصصية.

وتهدف الجائزة إلى تشجيع القطاع الحكومي ومؤسسات القطاع الخاص، وتكريم المتميزين بالمنطقة وفقاً لمعايير ذات جودة عالية تواكب رؤية المملكة 2030، وتحقق الريادة في التميز والإبداع، إلى جانب التطلع لإيجاد بيئة تنافسية تشجع الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة والمجتمعية والأفراد بمنطقة الجوف، للأداء المتميّز، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وأتاحت أمانة الجائزة التسجيل بالجائزة عبر الموقع الإلكتروني فقط، ويُعد طلب الترشح مكتملاً بعد رفع الشواهد والأدلة المدعمة والوثائق وفقاً للشروط والضوابط المعلنة.

ونوّه أمين عام الجائزة الدكتور أحمد السناني بالمتابعة الدائمة التي تحظى بها الجائزة من أمير منطقة الجوف رئيس مجلس أمناء الجائزة، مشيراً إلى اهتمام سموه بكل ما من شأنه رفع التنافس و النوعية في المشاركات.

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11:24ت م

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