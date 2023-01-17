شكرا لقرائتكم 113 وظيفة أكاديمية بـ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية مُمثلة في عمادة الموارد البشرية توفر عدد (113) وظيفة أكاديمية (رجال / نساء) لأعضاء هيئة التدريس على رتبـة (أستاذ مساعـد) لبعض التخصصات (تعاقدياً)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه. التخصصات المطلوبة: – الاقتصاد والعلوم الإدارية.

– العلوم.

– الإعلام والاتصال.

– الهندسية.

– علوم الحاسب والمعلومات.

– الطب. قد يهمّك أيضاً التفاصيل: اضغط هنا موعد التقديم: – يبدأ التقديم بمشيئة الله اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/06/24هـ الموافق 2023/01/17م وينتهي التقديم يوم الاثنين بتاريخ 1444/07/08هـ الموافق 2023/01/30م. طريقة التقديم: – من خلال الرابط التالي: اضغط هنا