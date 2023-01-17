اخبار السعوديه

تركي آل الشيخ: إغلاق مزاد تذكرة فوق الخيال مساءً

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم تركي آل الشيخ: إغلاق مزاد تذكرة فوق الخيال مساءً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن رئيس المؤسسة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ أن مزاد تذكرة فوق الخيال سيتم إغلاقه مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الـ 11 مساءً.

مخصصة للأعمال الخيرية

وذكر آل الشيخ عبر حسابه الشخصي بموقع “تويتر” أن الأموال الخاصة بتذكرة فوق الخيال مخصصة للأعمال الخيرية بمنصة “إحسان”، والتي بلغت حتى الآن 10 ملايين ريال، متمنيًا زيادته مع إغلاق المزاد.

قد يهمّك أيضاً

Img
Img

مزايا تذكرة فوق الخيال

تحمل عدداً من المزايا منها حضور حفل تتويج الفائز بكأس موسم الرياض، والذي سيجمع فريق موسم الرياض، من نجوم ناديي الهلال والنصر، وفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، والتي ستقام في ملعب الملك فهد الدولي يوم 19 يناير الجاري.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا