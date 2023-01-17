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وظائف بالهيئة السعودية للمقاولين

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شكرا لقرائتكم وظائف بالهيئة للمقاولين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الهيئة السعودية للمقاولين بمدينة الرياض عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف مُتعددة في عدة مجالات وظيفية، وذلك وفقاً لبقية الشروط والتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- مدير شؤون خدمات المعلومات.
2- قائد فريق العقود.
3- قائد فريق المعارض والمؤتمرات.
4- مسؤول أو الشؤون الأكاديمية.
5- مسؤول تطوير الخدمات.
6- مدير شؤون المالية والمحاسبة.
7- مسؤول معايير العمل.

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التخصصات المطلوبة:

– علوم الحاسب.
– إدارة الأعمال.
– الإدارة العامة.
– المالية.
– المحاسبة.
– الموارد البشرية.
– نظم المعلومات.
– العلاقات العامة.
– التسويق.
– إدارة سلاسل الإمداد.
– الخدمات اللوجستية.
– الهندسة.
– أو ما يعادلها.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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