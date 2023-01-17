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اليوم.. بدء تطبيق ثاني مراحل برنامج تنظيم دخول الشاحنات بالرياض

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الرياض - محمد الوسيري - تبدأ الهيئة العامة للنقل، اليوم الثلاثاء، تطبيق المرحلة الثانية من برنامج تنظيم دخول الشاحنات بأوقات محددة في مدينة الرياض، لتخفيف الازدحام المروري.

تنظيم دخول الشاحنات

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن دخول الشاحنات سيكون من خلال حجز مواعيد إلكترونية وبأوقات محددة، للمساهمة في تنظيم تدفق الشاحنات ومنع تكدسها في مداخل المدن، ورفع مستوى جودة وكفاءة النقل.

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الهدف من تنظيم الشاحنات

وأكدت الهيئة أنها تهدف من تنظيم هذه الخدمة إلى تنظيم وإدارة تدفق الشاحنات للمدن، وتخفيف الازدحام المروري، ومنع تكدس الشاحنات في مداخل المدن، ورفع كفاءة وجودة الخدمات التشغيلية، بالإضافة إلى توفر البيانات وتحليل المعلومات للمساهمة في اتخاذ القرار، وإمكانية تتبع مسارات الشاحنات.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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