السعودية اليوم / "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة



المدينة المنورة 24 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 17 يناير 2023 م واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله تعالى - تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة, تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية وارتفاعاً في الأمواج على محافظات ينبع والرايس وينبع النخل.

وبين المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة ال ١١ صباحا مستمرة حتى الساعة ال ٩ مساءً.

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