المستشفى التخصصي يوفر 175 وظيفة في 3 مدن

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الرياض - محمد الوسيري - الوظيفة (اضغط على الوظيفة للتفاصيل) الفرع صالح لغاية مُنسق إداري أول الرياض 24/01/2023 مساعد مدير خدمات العقود الرياض 22/01/2023 مدير مساعد التدريب والتطوير الرياض 22/01/2023 مساعد رئيس تمريض المدينة المنورة 16/01/2023 مساعد رئيس تمريض المدينة المنورة 16/01/2023 عالم أبحاث مساعد الرياض 18/01/2023 عالم أبحاث مشارك الرياض 08/03/2023 مُمثل خدمات الأعمال جدة 26/01/2023 أخصائي تقنية قلب وأوعية دمويه الرياض 17/01/2023 نجار أول الرياض 30/01/2023 نجار ثاني الرياض 15/03/2023 كبير مهندسي التلفاز المدينة المنورة 18/01/2023 مشرف خدمات العقود جدة 24/01/2023 مشرف خدمات العقود الرياض 22/01/2023 مدرب سريري المدينة المنورة 15/04/2023 أخصائي الصيدلية السريرية الرياض 19/01/2023 منسق أبحاث سريرية الرياض 26/01/2023 اختصاصي سريري الرياض 17/01/2023 اختصاصي سريري الرياض 11/02/2023 مُحلل اتصالات الرياض 29/01/2023 مساعد صيانة الاتصالات الرياض 19/01/2023 طباخ أول الرياض 23/01/2023 طباخ ثانٍ الرياض 15/03/2023 مُحلل إدارة علاقات العملاء الرياض 26/01/2023 أخصائي مخاطر الأمن الإلكتروني الرياض 26/01/2023 أخصائي السايكلترون والصيدلانيات المشعة الرياض 11/03/2023 مساعد ثاني طب أسنان الرياض 19/01/2023 كاتب حمية الرياض 19/01/2023 مدير خدمات الموارد البشرية جدة 30/01/2023 سائق الرياض 17/01/2023 منسق تعليم شؤون التمريض جدة 25/01/2023 مساعد كهربائي الرياض 24/01/2023 كهربائي ثاني الرياض 15/03/2023 ممثل توظيف أول الرياض 24/01/2023 محلل تقارير المؤسسة الرياض 22/01/2023 مساعد خدمات الطعام الرياض 10/04/2023 رئيس تمريض الرياض 26/01/2023 مدير إدارة الأصول الرياض 16/01/2023 مدير المختبر المدينة المنورة 01/03/2023 مدير إدارة التسعير والتكلفة الرياض 24/01/2023 سكرتير أول المدينة المنورة 17/01/2023 عامل الرياض 06/02/2023 فني مختبر جدة 26/01/2023 مساعد صيانة الرياض 17/01/2023 مدير قسم, مركز نقل المرضى الرياض 26/01/2023 مدير قسم,معلومات الصحة المساندة الرياض 24/01/2023 مدير تعيينات الإسكان الرياض 29/01/2023 مدير التسجيل المدينة المنورة 28/01/2023 مساعد المواد جدة 24/01/2023 جزار الرياض 11/02/2023 اختصاصي جودة الشؤون الطبية والسريرية الرياض 19/01/2023 محلل أهليه العلاج الطبي الرياض 17/01/2023 فني غاز طبي الرياض 22/02/2023 فني أول فيزياء طبية جدة 19/01/2023 أخصائي مختبر جدة 24/01/2023 أخصائي مختبر الرياض 17/01/2023 أخصائي مختبر المدينة المنورة 16/01/2023 ناسخ طبي جدة 22/01/2023 أخصائي سلامة الأدوية الرياض 26/01/2023 مراسل الرياض 24/01/2023 مشرف تمريض الرياض 24/01/2023 مساعد رعاية مرضى الرياض 22/01/2023 أخصائي تروية قلبية الرياض 14/03/2023 معاون, مكافحة الحشرات الرياض 24/01/2023 مساعد مشغل محطة الرياض 24/01/2023 مساعد سباك الرياض 15/03/2023 مساعد سباك الرياض 17/01/2023 مدير برنامج التمريض الرياض 19/01/2023 أخصائي العلاج بالأشعة الرياض 05/04/2023 ممثل ثان , شعبة الأشعة الرياض 19/01/2023 مساعد أبحاث الرياض 24/01/2023 باحث مشارك الرياض 26/01/2023 باحث مشارك الرياض 19/01/2023 أخصائي علاج تنفسي الرياض 24/01/2023 رجل أمن أول الرياض 17/01/2023 كبير السائقين الرياض 17/01/2023 كبير التقنيين الطبيين الرياض 17/01/2023 كبير فنيي وظائف الأعصاب الرياض 17/01/2023 كبير أخصائيي العلاج الإشعاعي الرياض 24/01/2023 كبير ممثلي , شعبة الأشعة الرياض 24/01/2023 كبير رجال أمن الرياض 17/01/2023 كبير اختصاصيي خدمات العقود جدة 24/01/2023 كبير مساعدي سلسلة الإمدادات المدينة المنورة 25/01/2023 اختصاصي فني أول الرياض 24/01/2023 اختصاصي فني أول الرياض 22/01/2023 مشرف أمن مناوب الرياض 26/01/2023 أخصائي اجتماعي مساعد الرياض 24/01/2023 اختصاصي خدمات العقود جدة 17/01/2023 ممرض أول الرياض 08/03/2023 ممرض ثالث جدة 26/01/2023 مشرف معالجة مياه الرياض 19/01/2023 فني مواد معقمة الرياض 26/01/2023 متدرب الرياض 25/01/2023 مقدم طعام الرياض 15/03/2023 معاون إدارة مواد الرياض 24/01/2023 مشغل معالجة مياه أول الرياض 26/01/2023