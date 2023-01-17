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أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

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الرياض - محمد الوسيري - تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الثلاثاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

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أسعار العملات

اليورو: 4٫06631 مقابل الريال الواحد 0٫24593

الدولار: 3٫75588 مقابل الريال الواحد 0٫26625

درهم إماراتي: 1٫02254 مقابل الريال الواحد 0٫97796

ريال يمني: 0٫01501 مقابل الريال الواحد 66٫64213

دينار أردني: 5٫29526 مقابل الريال الواحد 0٫18885

دينار كويتي: 12٫29766 مقابل الريال الواحد 0٫08132

دينار بحريني: 9٫96209 مقابل الريال الواحد 0٫10039

الريال القطري: 1٫03155 مقابل الريال الواحد 0٫96941

الدرهم المغربي: 0٫37076 مقابل الريال الواحد 2٫69975

الجنيه المصري: 0٫12669 مقابل الريال الواحد 7٫89354

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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