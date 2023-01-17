شكرا لقرائتكم توقعات باستمرار الحالة الممطرة للمساء وبداية موجة البرد الخامسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء، استمرار الحالة الممطرة العاشرة حتى مساء اليوم وبداية موجة البرد الخامسة خلال هذا الشتاء.

الحالة الممطرة

وأوضح الحصيني على حسابه الشخصي بموقع “تويتر” توقعاته حول استمرار الحالة الممطرة العاشرة بأمطار على أجزاء من مناطق الرياض والشرقية بما فيها الصمان والشمالية والجوف والقصيم خاصة شرقها والكويت وقطر والإمارات بأمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة وحبات برد غزيرة على الصمان وشمال الشرقية.

قد يهمّك أيضاً

وتابع الحصيني توقعاته باحتمالات تكون سحب ممطرة بعضها رعدي من صباح اليوم الثلاثاء 1444/6/24هـ على الوشم وسدير والمحمل، بالإضافة إلى سحب ممطرة مترادفة ملفتة للانتباه على الخفجي وشمال شرق الصمان وشرق الجوف، وبداية تشكل سحابة ممطرة على غرب القويعية.

موجة البرد الخامسة

وتوقع الحصيني أن تنتهي الحالة الممطرة العاشرة مساء اليوم، لتبدأ معها موجة برد شبه قوية على الشمالية والوسطى والشرقية وشرق الغربية، والتي تعد الموجة الخامسة منذ دخول شتاء هذا العام، وتصبح فيها درجات الحرارة الصغرى كالتالي الشمالية من 1-2، والوسطى من 2-8، الشرقية والمدينة من 6-11.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض، الشرقية، الحدود الشمالية والجوف، ولا يستبعد تكون الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق وعلى أجزاء من مناطق حائل، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة, كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة ويتكون الصقيع على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف ومرتفعات تبوك في الصباح الباكر, وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية على وسط وشرق المملكة ويمتد تأثيرها الى جنوب المملكة.