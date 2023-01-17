السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 40.199 إصابة جديدة بكورونا



سيول 24 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 17 يناير 2023 م واس

سجلت كوريا الجنوبية اليوم 40.199 إصابة جديدة بفيروس

وأضافت البلاد أيضا تسجيل 30 حالة وفاة جديدة, لتبلغ حصيلة الوفيات 33.014.

// انتهى //

05:48ت م

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سيول 24 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 17 يناير 2023 م واسسجلت كوريا الجنوبية اليوم 40.199 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 29 مليونا و861 ألفا و234، حسبما ذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.وأضافت البلاد أيضا تسجيل 30 حالة وفاة جديدة, لتبلغ حصيلة الوفيات 33.014.// انتهى //05:48ت م0007

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