شكرا لقرائتكم الجدعان يتوقع انخفاض التضخم في السعودية إلى نحو 2.5 – 2.6% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - توقع وزير المالية، محمد الجدعان، انخفاض التضخم في المملكة إلى نحو 2.5- 2.6% في عام 2023، انخفاضًا من نحو 3.3% العام الماضي.

وأوضح الجدعان، في مقابلة مع قناة CNBC خلال منتدى دافوس، أن المملكة اتخذت عدة خطوات للحد من التضخم الذي ارتفع عالميًّا منذ جائحة كوفيد-19.

أسعار الوقود

وأضاف أن من بين الخطوات الرئيسية التي اتخذتها المملكة وضع سقف لأسعار الوقود للمساهمة في استقرار الأسعار.

التضخم تحت السيطرة

وفي وقت سابق، أكد الخبير الاقتصادي محمد العمران أن معدلات التضخم في المملكة تعد من الأدنى عالميًّا وتحت السيطرة.

وقال العمران، خلال لقائه مع قناة العربية: إن التضخم يؤثّر على القوة الشرائية، وأي اقتصاديين في أي حكومة يحاولون الحد من ارتفاعه.

الإنفاق الاستهلاكي

واستطرد: التضخم في أبسط صورة يمثل ارتفاع تكاليف المعيشة وتآكل قيمة العملة المحلية لأي دولة حول العالم.

وأضاف: أنه في حال استمرار ارتفاع التضخم، فإنه يؤثر على الإنفاق الاستهلاكيّ.