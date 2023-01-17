شكرا لقرائتكم المسند يكشف عن توقعات طقس رمضان المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا عبدالله المسند، عن توقعات طقس رمضان المقبل.

وقال المسند خلال لقائه مع برنامج الراصد على قناة الإخبارية: إن الأجواء الشتوية على وشك الانتهاء، ومتبقٍّ 25 يومًا على بدء الأجواء الربيعية.

أجواء ربيعية

وتوقع أستاذ المناخ أن يشهد شهر رمضان المقبل أجواء معتدلة ومطرية ولن تكون مدة الصيام الأقصر كما في ديسمبر ويناير ولا الأطول كما في يونيو أو يوليو.

وتابع: أجواء شهر رمضان ستكون ربيعية كما يُتوقع أمطار فيها.