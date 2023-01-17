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التعلق بالأبراج يشتت العلاقات والكيان النفسي

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الرياض - محمد الوسيري - حذر الباحث الشرعي تركي الغامدي، من خطورة التعلق بـ الأبراج لتأثيرها النفسي.

يشتت العلاقات

وقال الغامدي، خلال لقائه ببرنامج الراصد على قناة الإخبارية: إن التعلق بالأبراج يشتت العلاقات والكيان النفسي، وبعضهم قد يصل به الحال إلى الذهاب للمنجمين لمعرفة مستقبلهم.

وتابع الباحث الشرعي، أن الادعاء بأهمية الأبراج أو الطالع وبناء قرارات مثل الخِطْبَة ودخول المشروعات التجارية، يتسبب في مشاكل ويجعل تلك المفاهيم تتحكم في حياة الإنسان ونفسيته وتأسره، مشيرًا إلى أن ذلك مكمن الخطورة في الأبراج.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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