14 مليونا لمعاشات الأخطار المهنية - #عاجل

بلغت المعاشات المصروفة لفرع الأخطار المهنية أكثر من 14 مليون ريال للعام الماضي 2022، فيما بلغت تعويضات نظام التأمين ضد التعطل عن العمل أكثر من 62 مليون ريال، وأكثر من 120 مليون ريال مصروفات المنافع التأمينية.

وكشف تقرير التأمينات الاجتماعية انخفاض إصابات العمل لكل 100 ألف مشترك بالتأمينات الاجتماعية للعام 9% مقارنة بعام 2021، ونفذت 100 ألف زيارة تفتيشية لأصحاب العمل لرصد المخالفات التأمينية، و6 آلاف زيارة توعوية في مجال الصحة والسلامة المهنية.

منشآت جديدة

كشف التقرير، تسجيل أكثر من 480 ألف منشأة، وإنجاز أكثر من 70 مليون معاملة إلكترونية، وبلغ إجمالي عملاء المؤسسة أكثر من 17 مليون عميل من مشتركين ومتقاعدين وأصحاب عمل، واستفادة 1.7 مليون متقاعد ومستفيد من مصروفات المنافع التأمينية، وتجاوز المسجلون الجدد في الخدمات الإلكترونية حاجز 1.8 مليون مسجل جديد، وإصدار 1.6 مليون تعاريف المعاش المصدرة إلكترونية، واستفادة 230 ألف عميل من خدمة الزيارة الافتراضية بنسبة 96%.

خدمات تكاملية

نجحت التأمينات الاجتماعية في التكامل مع 15 جهة خارجية بنسب تكامل بلغت في بعضها 100%، والاستفادة من 60 خدمة تكاملية، والموافقة على تخفيض نسب الاشتراك في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل بنسبة 1.5%، مناصفة بين صاحب العمل والمشترك بدلًا من 2%، وتحقيق 26 جائزة، واستفادة 160 ألف عميل من خدمة المحادثة الفورية، واستقبال 1.1 مليون مكالمة بنسبة رضا 95%، واستفادة 51 ألف عميل من جهاز الخدمة الذاتية، وبلغ شركاء برنامج تقدير الجدد 234 شريكًا، ليصل إجمالي الشركاء إلى 800 شريك في المملكة في مختلف المجالات.

إصابات وزيارات

%9 انخفاض إصابات العمل

100 ألف زيارة تفتيشية

6 آلاف زيارة توعوية

14 مليونا معاشات مصروفة للأخطار المهنية

62 مليونا تعويضات ضد التعطل عن العمل

120 مليونا مصروفات المنافع التأمينية

480 ألف منشأة جديدة

70 مليون معاملة منجزة

17 مليون عميل

1.7 مليون متقاعد مستفيد

60 خدمة تكاملية

1.1 مليون مكالمة مستقبلة

800 شريك في مختلف المملكة