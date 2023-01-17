أسعار رياض الأطفال تنافس المدارس العالمية

أصبحت رياض الأطفال أو الحضانات للأطفال بدءًا من الرضع وصولًا إلى عمر 5 سنوات من المشاريع التي يقبل عليها العديد من الراغبين بدخول قطاع جديد من الاستثمار ومصدر دخل جيد، لكن من الطلب المتزايد على تلك الحضانات مع قلة توافرها أصبحت أسعار الحضانات أو رياض الأطفال للطفل الواحد مرتفعة بشكل كبير مقارنة بالمراحل الدراسية المتقدمة كطلاب المراحل الثانوية في المدارس العالمية.

برنامج قرة

ويأتي التفاوت والارتفاع في الأسعار بالرغم من وجود برنامج قرة وهي مبادرة وطنية أنشأت من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» لدعم وتمكين المرأة العاملة السعودية للالتحاق بسوق العمل والاستثمار فيه وهي مطمئنة على الرعاية المقدمة لأبنائها بمساندتها في تحمل جزء من تكاليف ضيافة أطفالها باختيار إحدى المراكز المعتمدة والقريبة منها حيث يمكن لأي موظفة سعودية مسجلة بالتأمينات الاجتماعية وتعمل بالقطاع الخاص وألا يتجاوز عمر الطفل عن 6 سنوات وألا يتجاوز أجرها المسجل في التأمينات الاجتماعية عن 8000 ريال الحصول على الدعم من قرة والبالغ 800 ريال شهريًا يتم خصمه من الاشتراك الشهري في الحضانة.

فترة صباحية

«دوت الخليج» من جانبها تواصلت مع عدد من الحضانات في مختلف مناطق الرياض فكان تفاوت الأسعار وارتفاعها هو القاسم المشترك بينها، وتم التواصل مع عدد من رياض الأطفال بخصوص طفل يبلغ من العمر سنة ونصف وكم تبلغ تكلفة إقامته للفترة الصباحية خمسة أيام في الأسبوع على مدار شهر مع ملاحظة أن عائلة الطفل هي من تتكفل بتجهيز أكله والأدوات الخاصة به من فوط وحفائض ومختلف الاحتياجات له فكانت الأسعار كالتالي:

* إحدى الحضانات في حي العليا تبلغ قيمة الحضانة للطفل 2875 ريالًا في الشهر الواحد من الساعه 8 صباحًا وحتى الساعة 4 مساء وأي تأخير بعد الرابعة يتم احتساب مبالغ إضافية.

* حضانة في حي الريان سعر الاشتراك الشهري 3163 ريالًا من الساعة 6 صباحًا إلى الساعة السادسة مساء، ويمكن الاشتراك بوجبات فطور وغداء وسناك تكلفتها 750 إضافية في الشهر.

* حضانة في الروضة من السابعة صباحًا حتى الخامسه مساء ب 2875 ريالًا.

* حضانة في السويدي الغربي تكلفة الطفل 1300 ريال شهريًا من الثامنة صباحًا حتى الخامسه مساءً .

* حضانة في حي العريجاء تختلف تسعيرتها بحسب عدد الساعات حيث تبدأ الأسعار من 1000 ريال حتى 1400 ريال أو ممكن أن يتم الاحتساب بالساعة وتكلفتها هي 30 ريالًا.

* حضانة في حي الازدهار تكلفتها للطفل الواحد شهريًا من الثامنة صباحًا وحتى الخامسة مساءً 1900 ريال.