التتبع المباشر شرط لحافلات النقل التعليمي

اشترطت الهيئة العامة للنقل، على حافلات النقل التعليمي، توفير نظام تتبع AVL) Tracking System) يتيح تتبع حي ومباشر للحافلة على مدار اليوم، بحيث يتوفر في النظام جملة من البيانات والإمكانيات التي تسهل عملية الرقابة والرصد، مع وجوب توفر ميزة إرسال تنبيه فوري عند وقوع حادث مروري للحافلة.

فترة التوقف

وبحسب المواصفات والشروط الفنية لمركبات النقل التعليمي فإنه يشترط في نظام التتبع أن يتوفر به عدد من البيانات والامكانات، ومن أهمها تحديد موقع المركبة بدقة، سواء كانت متحركة أو ثابتة بمعدل إرسال حسب المتغيرات المحددة، إضافة إلى تحديد سرعة المركبة خلال فترة التشغيل والقيادة، وتحديد عدد مرات التوقف، وزمن فترة التوقف والمدة لكل فترة.

كما يتعين في نظام التتبع للحافلات توفر خدمة تحديد إجمالي عدد ساعات قيادة المركبة لفترة معينة، مع وجوب حفظ مسارات وتحركات المركبة لمدة ستة أشهر كحد أدنى مع إتاحة إمكانية وصول الهيئة لها عند الطلب، مع إمكانية استعراض كامل مسار الرحلة حسب الوقت والتاريخ المحدد إرسال تنبيه في حالة التلاعب بأي من مكونات النظام أو التلاعب بالبيانات المرسلة، وإرسال تنبيه في حال حدوث حادث مروري للمركبة.

الانبعاثات الكربونية

إلى ذلك أعلنت الهيئة، أمس، بأنه سيتم تطبيق الرصد الآلي لمخالفات حافلات المنقل المتخصص والنقل التعليمي بعد 15 يوماً من الآن، والذي سوف يسهم في التحقق من نظامية وجودة الحافلات والحفاظ على السلامة العامة وتعزيزها.

ويعول على تطبيق الرصد الآلي، والإسهام في الحفاظ على السلامة العامة وتعزيز السلامة المروية، والتأكيد من تطبيق الاشتراطات الفنية للحافلات، وتحقيق الجودة والامتثال لحافلات النقل المتخصص والنقل التعليمي، وخفض الانبعاثات الكربونية الناتجة من الحافلات.

وقال المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية للنقل العام صالح الزويد لـ «دوت الخليج»، إن تطبيق الرصد الآلي سيتم اعتباراً من 1 فبراير المقبل، وسوف ينحصر الرصد الآلي للمخالفات على مخالفة تشغيل حافلة دون الحصول على بطاقة تشغيل، وكذلك تشغيل حافلة ببطاقة تشغيل منتهية، واستعمال الحافلة في النشاط لمدة تزيد على العمر التشغيلي المعتمد، في حين يتم ضبط باقي المخالفات من قبل الفرق الميدانية للهيئة.

اشتراطات لنظام التتبع

- تحديد موقع المركبة بدقة سواء كانت متحركة أو ثابتة.

- رصد سرعة المركبة خلال فترة التشغيل والقيادة.

- عدد مرات التوقف، وزمن فترة التوقف والمدة لكل فترة.

- توفر خدمة تحديدإجمالي عدد ساعات قيادة المركبة.

- وجوب حفظ مسارات وتحركات المركبة لمدة ستة أشهر.

- إمكانية استعراض كامل مسار الرحلة حسب الوقت والتاريخ.

- إرسال تنبيه في حال حدوث حادث مروري للمركبة.