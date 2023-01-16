السعودية اليوم / المملكة تقدم دعماً مالياً للمكتب الأممي لمكافحة الإرهاب لصالح مشروع تطوير الإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب



نيويورك 24 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 17 يناير 2023 م واس

قدمت المملكة العربية

وسلم مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالعزيز بن محمد الواصل، شيك بمبلغ الدعم لوكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير فورنكوف، في مقر مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.

وأكد السفير الواصل، تقدير المملكة للدور المهم الذي يقوم به مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وجهوده المبذولة في بناء وتطوير القدرات في مجال مكافحة التطرف والإرهاب من خلال مركز الأمم المتحدة لمكافحة الارهاب، مشددًا على استمرار المملكة في بذل كافة الجهود الممكنة لتعزيز المشاركة في الجهود الرامية إلى القضاء على التطرف والإرهاب إقليمياً ودولياً.

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نيويورك 24 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 17 يناير 2023 م واسقدمت المملكة العربية السعودية دعماً مالياً، مساء أمس، لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب مقداره ثلاث مائة ألف دولار أمريكي، وذلك ضمن مشروع تطوير الإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب وخطته التنفيذية، والأنشطة المقررة للمشروع.وسلم مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالعزيز بن محمد الواصل، شيك بمبلغ الدعم لوكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير فورنكوف، في مقر مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.وأكد السفير الواصل، تقدير المملكة للدور المهم الذي يقوم به مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وجهوده المبذولة في بناء وتطوير القدرات في مجال مكافحة التطرف والإرهاب من خلال مركز الأمم المتحدة لمكافحة الارهاب، مشددًا على استمرار المملكة في بذل كافة الجهود الممكنة لتعزيز المشاركة في الجهود الرامية إلى القضاء على التطرف والإرهاب إقليمياً ودولياً.// انتهى //00:35ت م0002

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