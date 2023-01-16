السعودية اليوم / تعليم الجوف: الدراسة ليوم غدٍ الثلاثاء "عن بعد"



سكاكا 23 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 16 يناير 2023 م واس

قررت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف أن تكون الدراسة ليوم غدٍ الثلاثاء "عن بعد"، وذلك عبر

يأتي ذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الطلبة والهيئتين التعليمية والإدارية.

// انتهى //

23:16ت م

0205



سكاكا 23 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 16 يناير 2023 م واسقررت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف أن تكون الدراسة ليوم غدٍ الثلاثاء "عن بعد"، وذلك عبر منصة مدرستي يأتي ذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الطلبة والهيئتين التعليمية والإدارية.// انتهى //23:16ت م0205

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