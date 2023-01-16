السعودية اليوم / أمطارٌ على منطقة جازان



جيزان 23 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 16 يناير 2023 م واس

هطلت مساء اليوم ، أمطار من متوسطة إلى خفيفة على منطقة جازان؛ شملت محافظتي فيفا ، والعارضة.

جعلها الله سقيا رحمة وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاءَ البلاد.

// انتهى //

23:01ت م

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