السعودية اليوم / تعليم الشرقية: الدراسة ليوم غدٍ الثلاثاء "عن بعد" في الجبيل والنعيرية والقرية العليا والخفجي



الدمام 23 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 16 يناير 2023 م واس

قرَّرت إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية أن تكون الدراسة غداً الثلاثاء ‏(عن بُعد)، وذلك عبر ‫منصة "مدرستي"، لجميع طلاب وطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس التابعة لمكاتب تعليم الجبيل والنعيرية والقرية العليا والخفجي.

ويأتي هذا القرار بناءً على التحديثات والتقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد بتوقع هطول الأمطار، وحرصًا على سلامة الجميع.

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23:01ت م

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