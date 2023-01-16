شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق ناري من مدرب البحرين عقب الهزيمة أمام عمان والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام هيليو سوزا المدير الفني لمنتخب البحرين، بالتعليق على هزيمة منتخبه أمام نظيره عمان، في نصف نهائي كأس الخليج العربي.

وفشل منتخب البحرين من التأهل لنهائي خليجي 25، وذلك عقب الهزيمة أمام نظيره منتخب عمان، بهدف نظيف دون رد، في نصف نهائيالبطولة.

وتحدث سوزا عقب نهاية اللقاء: المواجهة حسمت بتسديدة، قلت في مؤتمر قبل المباراة، إن هناك تفاصيل صغيرة سوف تحسم الأمر.

وتابع: المنتخبان البحريني والعماني تبادلا السيطرة خلال المباراة، ومنتخبنا حاول واجتهد لكن لم يوفق في النتيجة المطلوبة.

واختتم: المنتخب قاتل بشراسة في جميع مبارياته.

وكان منتخب البحرين هو من توج بالبطولة في نسختها الماضية خليجي 24، والتي كانت على أراضي قطر.