شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق ناري من نجم منتخب قطر عقب توديع بطولة خليجي 25 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام طارق سلمان لاعب منتخب قطر، بالتعليق على هزيمة منتخبه أمام نظيره منتخب العراق، في نصف نهائي خليجي 25.

وفشل منتخب قطر من التأهل لنهائي خليجي 25، عقب الهزيمة أمام نظيره منتخب العراق، بثنائية مقابل هدف.

وتحدث سلمان عقب نهاية اللقاء: المنتخب العراقي دخل المباراة مندفعا في الهجوم، وهذا ما توقعناه قبل بداية اللقاء، لأنه استفاد بشكل كبيرمن عامل الجمهور، وسجل علينا هدفا مبكرا، ورغم ذلك تعادلنا، وتلقينا الهدف الثاني في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.

وتابع: حاولنا قدر المستطاع أن نقلل من أخطائنا في المباراة، لكنها كانت حاضرة اليوم أيضا، واستفاد منها منافسنا بشكل كبير لتسجيلهدفين، على العموم بذلنا أقصى ما لدينا من جهد ولعبنا بروح عالية، رغم الضغط الكبير من جماهير المنتخب العراقي.

وختم: البطولة كانت تجربة مهمة للمنتخب، خاصة للاعبين الشباب الذين اكتسبو خبرة في التعامل مع الضغط الجماهيري.