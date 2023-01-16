شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة نهائي خليجي 25 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يترقب عشاق المستديرة الخضراء من متابعي الكرة العربية، مباراة نهائي بطولة كأس الخليج العربي، المُقام على أراضي العراق.

ونجح منتخب العراق من التأهل لنهائي خليجي 25، عقب الفوز أمام نظيره منتخب قطر، بثنائية مقابل هدف.

وتأهل منتخب عمان لنهائي البطولة، عقب الفوز أمام نظيره البحرين، بهدف نظيف دون رد.

ويستعد منتخب العراق لمواجهة نظيره عمان، يوم الخميس القادم الموافق 19 من شهر يناير الجاري، في نهائي خليجي 25.

موعد مباراة نهائي خليجي 25

وستنطلق مباراة منتخب العراق أمام نظيره منتخب عمان، في نهائي خليجي 25، يوم الخميس في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة،والساعة السابعة بتوقيت مكة المكرمة.

وتلاقي منتخبي العراق وعمان، في دور المجموعات، حيث كان يتواجد المنتخبين في المجموعة الأولى، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي دونإحراز أهداف.