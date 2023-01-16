شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يحسم قراره بشأن الإنتقال إلى الهلال السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - اقترب لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي ليونيل ميسي من انتهاء عقده مع الفريق الفرنسي.

الهلال السعودي يتقدم بعرض لضم ميسي



وتقدم مجلس إدارة نادي الهلال السعودي بعرض إلى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي ليونيل ميسي خلال الفترة القادمة.

الهلال السعودي يعرض 300 مليون يورو على ميسي

وعرض مجلس إدارة نادي الهلال السعودي على لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان ضمه مقابل 300 مليون يورو.



وينتهي عقد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي ليونيل ميسي في يونيو 2023.



وحسم لاعب فريق الكرة بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي ليونيل ميسي موقفه من الإنضمام إلى نادي الهلال السعودي.

ميسي يرفض الإنتقال إلى الهلال السعودي



ورفض ليونيل ميسي الإنتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي ومن المتوقع أن يجدد تعاقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.