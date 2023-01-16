شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو على رأس قائمة نجوم الهلال والنصر لمواجهة باريس سان جيرمان في كأس موسم الرياض والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يترقب عشاق كرة القدم حول العالم، موعد مباراة نجوم السعودية ضد نظيره نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، والتي ستجمع بينهما مساء يوم الخميس المقبل الموافق 19 من شهر يناير الجاري.

موعد مباراة نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان

وتقام أحداث مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي، بقيادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أمام نجوم الهلال والنصر بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو، على ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض.

وتنطلق صافرة بداية أحداث مباراة نجوم النصر والهلال، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، والسابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

قائمة نجوم الهلال والنصر لمواجهة باريس سان جيرمان

وأعلنت الهيئة العامة السعودية للترفية، الجهة المسؤولة عن تنظيم "كأس الرياض" عن قائمة نجوم النصر والهلال المشارك في المعسكر الإعدادي قبل مباراة كأس موسم الرياض أمام باريس سان جيرمان.

وضمت قائمة نجوم الهلال والنصر 22 لاعبا على رأسهم كريستيانو رونالدو المنتقل حديثا إلى صفوف النصر في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد العويس، أمين بخاري.

الدفاع: عبدالإله العمري، سعود عبدالحميد، جانج هيون سو، عبدالله مادو، سلطان الغنام، خليفة الدوسري، علي البليهي.

الوسط: لويس جوستافو، عبدالله الخبيري، عبدالله عطيف، محمد كنو.

الهجوم: سالم الدوسري، سامي النجعي، ماتيوس بيريرا، تاليسكا، بيتي مارتينيز، أندريه كاريو، موسى ماريجا، كريستيانو رونالدو.

القنوات الناقلة لمباراة نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان

وتذاع أحداث مباراة نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان الفرنسي، في كأس موسم الرياض، عبر شاشة قنوات SSC Sport الرياضية السعودية، والتي تعد الناقل الحصري والوحيد لأحداث هذا اللقاء.