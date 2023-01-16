شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. رينارد يصدم الإتحاد السعودي بإحتمالية رحيله عن الأخضر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت صحيفة ليكيب الفرنسية مفاجأة مدوية حول إمكانية رحيل المدرب الفرنسي هيرفي رينارد عن قيادة المنتخب السعودي، يأتي ذلك بعد تلقي المدرب عرضًا رسميًا من مسئولي نادي نيس الفرنسي فى الساعات الأخيرة.

وفاجئ رينارد مسئولي الإتحاد السعودي بتلقيه عرض من نادي نيس فى الفترة الحالية، الشئ الذي يجعله يفكر بشكل جادي فى قبول هذه المهمة، لا سيما أنه لا يخوض الكثير من المباريات رفقة المنتخب السعودي فى الموسم بشكل عام.

ويري رينارد أن عودته إلى تدريب الأندية فى الفترة القادمة سيكون أكثر حماسة للمدرب خاصة أنه سيخوض الكثير من التحديات المباريات فى حالة توصله لإتفاق نهائي مع مسئولي النادي الفرنسي.



إستياء الإتحاد السعودي بسبب رينارد

وسيطرت حالة من الإستياء الكبير على مسئولي الإتحاد السعودي بسبب رغبة المدرب المفاجئة، لا سيما أنه حقق مع الأخضر السعودي العديد من النجاحات خلال الفترة الماضية، الأمر الذي سيصعب من إيجاد مدرب بنفس كفاءته فى حالة رحيله.



نيس الفرنسي يضغط من أجل رينارد

وأكدت بعض المصادر القوية داخل نادي نيس أن الفريق متمسك بشدة بالتعاقد مع رينارد على رأس القيادة الفنية للفريق، نظرًا لإمتلاك الخبرات التدريبية الكبيرة التى ستساهم فى إنجاح تجربته مع الفريق.