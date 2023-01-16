شكرا لقرائتكم تخصيص خطبة الجمعة القادمة للتحذير من خطر الغيبة والنميمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وجـه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الاثنين، الخطباء بمختلف مناطق ومحافظات المملكة بتخصيص خطبة الجمعة القادمة الموافق 27/ 6/ 1444هـ لــ التحذير من الغيبة والنميمة وأثرها على الفرد والمجتمع، في إطار الجهود الإرشادية لما يؤلف القلوب والتحذير مما يفسد هذه الألفة من آفات اللسان.

تعميم

جاء ذلك في تعميم أصدره الوزير اليوم الاثنين تضمن التوكيد على أصحاب الخطباء بتخصيص خطبهم عن هذا الموضوع وتضمينها المحاور التالية: تعظيم شأن حفظ اللسان وما ورد في ذلك من الكتاب والسنة، وبيان خطر الغيبة والنميمة وأنها من كبائر الذنوب، والتحذير من السماع لأهل الغيبة والنميمة ومشروعية البعد عن مجالستهم.

قد يهمّك أيضاً

نشر الوعي الشرعي

ويأتي توجيه وزير الشؤون الإسلامية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة عبر منابرها الدعوية لنشر الوعي الشرعي، وتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم، تماشيًا مع الرسالة التي تضطلع بها الوزارة لتوظيف المنابر الدعوية بما يخدم المجتمع ويساهم في تقوية اللحمة والترابط المجتمعي ويحافظ على الأمن والاستقرار.