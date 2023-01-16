شكرا لقرائتكم تعليم الشمالية: الدراسة غدًا عبر منصتي مدرستي وروضتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت إدارة تعليم الحدود الشمالية، استمرار الدراسة عن بعد غدًا الثلاثاء؛ حرصًا على سلامة الطلاب في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الإدارة في تغريدة على موقع تويتر، اليوم الاثنين: وفقًا لما تم رصده ومتابعته وحرصًا على سلامة الجميع، وبناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، استمرار الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي ومنصة روضتي، غدًا الثلاثاء 24/ 06/ 1444 في جميع مدارس منطقة الحدود الشمالية للطلاب والهيئتين الإدارية والتعليمية بالمدارس.

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القريات

في وقت سابق، أعلنت إدارة تعليم القريات تعليق الدراسة الحضورية غدًا الثلاثاء، وتحويلها إلى نظام الدراسة عن بعد، بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد بشأن التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الإدارة في تغريدة على موقع تويتر، نقلًا عن أ. علي العطشان المتحدث الرسمي لتعليم القريات: بناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وما رأته اللجنة المكلفة، مدير التعليم الدكتور محمد الثبيتي يوجه بتحويل الدراسة الحضورية ليوم غد الثلاثاء عن بعد عبر منصة مدرستي ومنصة روضتي؛ وذلك حرصًا على سلامة أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات ومنسوبي ومنسوبات مدارس المحافظة.

تعليم حفر الباطن

كما قررت إدارة تعليم حفر الباطن استمرار الدراسة عن بعد أيضًا عبر منصة مدرستي؛ حرصًا على سلامة الجميع.

وقالت الإدارة على موقع تويتر: بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، فقد تقرر استمرار الدراسة (عن بُعد) عبر منصة مدرستي ليوم غد الثلاثاء 24/ 6/ 1444هـ للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومدارس مكتب التعليم بمحافظة حفر الباطن.