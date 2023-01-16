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ضبط شخصين بالرياض بحوزتهما 415 قرصًا مخدرًا

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شكرا لقرائتكم ضبط شخصين بالرياض بحوزتهما 415 قرصًا مخدرًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قبضت دوريات الأمن بمنطقة الرياض على شخصين بحوزتهما مواد مخدرة 415 قرصًا خاضعًا لنظام التداول الطبي ومادة الحشيش المخدر، مخبأة في حقيبة داخل مركبة يقودها أحدهما.

تم إحالتهما إلى النيابة العامة

جاء ذلك في تغريدة على حساب الأمن العام على موقع تويتر، اليوم الاثنين.

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وأشارت قوات الأمن العام، إلى أنه تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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