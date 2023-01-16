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جامعة حفر الباطن تعلق الدراسة الحضورية غدًا

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شكرا لقرائتكم جامعة حفر الباطن تعلق الدراسة الحضورية غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - علقت إدارة جامعة حفر الباطن الدراسة الحضورية غدًا الثلاثاء، وتحويلها إلى نظام الدراسة عن بعد.

وقالت الإدارة في تغريدة على موقع تويتر: بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات؛ فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية وتحويلها عن بعد يوم غدٍ الثلاثاء 24/6/ 1444هـ الموافق 17/1/ 2023م في كافة كليات جامعة حفر الباطن وفروعها بالخفجي والنعيرية وقرية العليا.

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تعليم حفر الباطن

في وقت سابق، قررت إدارة تعليم حفر الباطن استمرار الدراسة عن بعد أيضًا عبر ؛ حرصًا على سلامة الجميع.

وقالت الإدارة على موقع تويتر: بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، فقد تقرر استمرار الدراسة (عن بُعد) عبر منصة مدرستي ليوم غد الثلاثاء 24/ 6/ 1444هـ للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومدارس مكتب التعليم بمحافظة حفر الباطن.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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