شكرا لقرائتكم جامعة حفر الباطن تعلق الدراسة الحضورية غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - علقت إدارة جامعة حفر الباطن الدراسة الحضورية غدًا الثلاثاء، وتحويلها إلى نظام الدراسة عن بعد.

وقالت الإدارة في تغريدة على موقع تويتر: بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات؛ فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية وتحويلها عن بعد يوم غدٍ الثلاثاء 24/6/ 1444هـ الموافق 17/1/ 2023م في كافة كليات جامعة حفر الباطن وفروعها بالخفجي والنعيرية وقرية العليا.

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تعليم حفر الباطن

في وقت سابق، قررت إدارة تعليم حفر الباطن استمرار الدراسة عن بعد أيضًا عبر منصة مدرستي؛ حرصًا على سلامة الجميع.

وقالت الإدارة على موقع تويتر: بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، فقد تقرر استمرار الدراسة (عن بُعد) عبر منصة مدرستي ليوم غد الثلاثاء 24/ 6/ 1444هـ للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومدارس مكتب التعليم بمحافظة حفر الباطن.