شكرا لقرائتكم تحذير لأهالي القصيم من سيول وتساقط البرد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - رفع المركز الوطني للأرصاد درجة التنبيه إلى تحذير على بعض المناطق في القصيم ومنها الثامرية والخبراء والنبهانية.

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تفاصيل الحالة

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره الحديث، أن تشهد تلك المناطق عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة والتأثيرات المصحابة لها هي نشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، والسيول، وانعدام في الرؤية.

ولفت المركز إلى أن هذ الحالة المطرية تستمر بداية من 9 من مساء اليوم الاثنين حتى الساعة الرابعة من مساء الثلاثاء.

الدفاع المدني يحذر

من جانبها، حذرت المديرية العامة للدفاع المدني أهالي القصيم من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة، وناشدت الأهالي باتباع التعليمات؛ حرصًا على سلامتهم وسلامة الجميع، بالإضافة إلى الابتعاد عن أماكن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود.