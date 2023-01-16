شكرا لقرائتكم خبر القيادة تعزي الكويت ونيبال.. في وفاة فواز الصباح وضحايا الطائرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عزى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمير الكويت الشيخ نواف الصباح، في وفاة الشيخ فواز دعيج الصباح، رحمه الله.

وقال الملك في برقية عزاء «علمنا بنبأ وفاة الشيخ فواز الصباح، رحمه الله، وإننا إذ نبعث لكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون».

كما عزى خادم الحرمين، رئيسة جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية بيديا ديفي بهانداري، في ضحايا سقوط طائرة ركاب مدنية وسط البلاد.

من جهته عزى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، أمير الكويت، في وفاة الشيخ فواز الصباح، رحمه الله.

وقال ولي العهد «تلقيت نبأ وفاة الشيخ فواز الصباح، رحمه الله، وأبعث لكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب».

وعزى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ولي العهد في الكويت الشيخ مشعل الصباح، في وفاة الشيخ فواز الصباح، رحمه الله.

كما عزى ولي العهد، رئيسة نيبال في ضحايا طائرة ركاب مدنية.